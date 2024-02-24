В Крыму научили качать пресс моржа Салтана

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Морж Салтан в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр готовится к сдаче норм ГТО, его уже научили качать пресс, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
«Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. Готов к труду и обороне — вот главный девиз Салтана», — сказал Жиленко.
По его словам, морж Салтан любит демонстрировать свои спортивные навыки на публику, чем вызывает у посетителей зоопарка бурные аплодисменты.
Морж Салтан массой более 1,5 тонны и длиной около четырех метров — самый крупный из живущих в зоопарках России — поселился в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в декабре прошлого года. Для него специально поострили бассейн с мощной системой охлаждения.