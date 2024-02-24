В Крыму научили качать пресс моржа Салтана

Морж Салтан массой более 1,5 тонны и длиной около четырех метров — самый крупный из живущих в зоопарках России — поселился в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в декабре прошлого года. Для него специально поострили бассейн с мощной системой охлаждения.