Владельцев собак взяли на поводок: Как в Петербурге хотят бороться с нападениями животных на людей

«Собака бывает кусачей…». Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что она иногда внезапно кусачая. За 2023 год от собачьего террора в Петербурге пострадало более 5,2 тысячи человек, а всего по стране — свыше 200 тысяч. За примерами далеко ходить не надо: в феврале в поселке Назия алабай насмерть растерзал свою 66-летнюю хозяйку. Нередко четвероногие агрессоры покушаются и на детей: летом крупный пес чуть не разорвал полуторагодовалого ребенка в Мурино. Зверь был без намордника.
ЭКСТРЕННЫХ МЕР… ТРЕБУЕТ СИТУАЦИЯ.
Депутаты ЗакСа взяли это дело на поводок. В апреле должно состояться народное обсуждение закона о содержании домашних животных в Северной столице. Если кратко: власти хотят обсудить с петербуржцами как надо выгуливать собак.
— Выгул в городе должен быть четко регламентирован. Даже если это добрый питомец и он точно не будет никого кусать — он все равно может напугать человека, — объяснил необходимость мер один из авторов закона депутат ЗакСа Денис Четырбок во время эфира программы «Нулевое чтение» на радио «Комсомольская правда» (92.0 FM). — В общественных местах питомец должен быть на поводке, а вот нужен ли намордник зависит от его роста в холке: как говорится, большие собаки — большие проблемы.
В идеале еще выгуливать животных не абы где, а на специальной площадке, но их у нас в городе почти что нет. А еще власти задумываются над повышением штрафов за нарушение правил выгула, а также о том, нужно ли сделать чипирование питомцев обязательным. К слову, в добровольном порядке эту процедуру проходит около сотни тысяч собак ежегодно.
ТОЛЬКО ЛИ ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЕЙ?
Особое внимание власти собираются уделить так называемым потенциально опасным породам, которых, согласно перечню, 12. Речь идет о таких крупных и мощных ребятах, как американский бандог, бразильский бульдог, акбаш, гуль донг, булли кутта и другие.
По мнению кинологов, псы не проявляют агрессию просто так. Они могут разозлиться или напасть или из-за боли, гормонов, страха, психотравмы или в целях самозащиты.
— В большинстве случаев нападения с домашними животными виноваты сами хозяева, которые зачастую неосознанно закрепляют у них асоциальное поведение. Допустим, еще щенком собака начала бояться машин, людей, других собак. И хозяева, желая уберечь ее, стараются гулять в местах, где нет пугающих раздражителей. Однако от такого подхода страх только усугубляется и можете перерасти в пассивно-оборонительную агрессию, — объясняет spb.kp.ru кинолог Всеволод Оганезов. — А к собакам маленьких пород и вовсе относятся как к кошкам, хотя это такой же полноценный зверь, как та же немецкая овчарка. Только вот овчарка, бросающаяся на прохожих, вызывает куда больше беспокойства.
А вот бродячие собаки, по словам кинолога, чаще всего сами по себе не агрессивные. Но если они сбиваются в большую группу, то агрессия может возникнуть — так они охраняют территорию, которую считают своей.
ВОПРОС — РЕБРОМ.
Помогают ли новые разрабатываемые законы о содержании домашних животных избежать нападения собак на людей?
Директор регионального отделения «Альянса Защитников Животных» Леонид Вороховский:
— С одной стороны, да, хозяевам питомцев надо напоминать об ответственности, которую они несут за них и перед обществом. С другой — на владельцев увеличивается финансовое давление. И дело не в покупке поводка, который и так должен быть у каждого владельца, а в новых возможностях по контролю и наложению различных штрафов. Регистрация и обязательное чипирование как раз этим и опасны. Уже сейчас активно штрафуют за нарушения правил выгула, а в будущем можно представить, что штрафы будут приходить даже за просрочку очередной прививки. И это приведет к тому, что владельцы, у кого финансовое положение не позволяет, просто начнут отказываться от животных. При этом нет гарантий, что, например, обеспеченные люди смогут стать хорошими хозяевами. Ухудшится положение и бездомных животных — из-за отсутствия денег на штрафы их тоже не будут брать. А между тем в некоторых регионах собак, не нашедших хозяина, разрешили умерщвлять (Петербург, по словам Дениса Четырбока, высказался против такой постановки вопроса, — прим. ред.). Убийство, конечно, недопустимо! Лучше строить приюты с хорошими условиями и выделять льготы от государства тем, кто занимается спасением животных, а также ограничивать бизнес по разведению собак — в приютах живут не менее достойные собаки и кошки.
КСТАТИ.
За выгул собак без намордника и поводка в Петербурге оштрафовали уже 15 тысяч горе-владельцев. Заплатить провинившиеся должны от 1−2 тысячи рублей. А если не убрать за песелем — штраф 500−1500 рублей или предупреждение. Больше всего проштрафился житель Кировского района — за натравливание своей собаки на прохожего ему пришлось заплатить 5 тысяч рублей.
В ЦИФРАХ.
В 2023 году в Петербурге проживало около 350 тысяч домашних собак.
В среднем это по одной собаке на 15 жителей.
Бездомных псов — порядка 2 тысяч.