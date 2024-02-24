Владельцев собак взяли на поводок: Как в Петербурге хотят бороться с нападениями животных на людей

— С одной стороны, да, хозяевам питомцев надо напоминать об ответственности, которую они несут за них и перед обществом. С другой — на владельцев увеличивается финансовое давление. И дело не в покупке поводка, который и так должен быть у каждого владельца, а в новых возможностях по контролю и наложению различных штрафов. Регистрация и обязательное чипирование как раз этим и опасны. Уже сейчас активно штрафуют за нарушения правил выгула, а в будущем можно представить, что штрафы будут приходить даже за просрочку очередной прививки. И это приведет к тому, что владельцы, у кого финансовое положение не позволяет, просто начнут отказываться от животных. При этом нет гарантий, что, например, обеспеченные люди смогут стать хорошими хозяевами. Ухудшится положение и бездомных животных — из-за отсутствия денег на штрафы их тоже не будут брать. А между тем в некоторых регионах собак, не нашедших хозяина, разрешили умерщвлять (Петербург, по словам Дениса Четырбока, высказался против такой постановки вопроса, — прим. ред.). Убийство, конечно, недопустимо! Лучше строить приюты с хорошими условиями и выделять льготы от государства тем, кто занимается спасением животных, а также ограничивать бизнес по разведению собак — в приютах живут не менее достойные собаки и кошки.