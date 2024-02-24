Идем по следам диких зверей: Как и зачем в Петербурге следят за популяцией животных в лесу

Для таких новичков, как мы, две звериные тропки менее чем за час — уже отличная находка. Самому учетчику предстоит пройти еще 7−8 километров, пока идет световой день. Всего за сезон, до 15 марта, инспекторы протопчут по лесам Петербурга около 300 километров. Это притом что вести работу можно только после снегопадов, а погода бывает неделями скупа на осадки. Да и судя по слишком теплому прогнозу погоды на ближайшее время, spb.kp.ru повезло оказаться едва ли не на последнем мониторинге сезона — действительно снежном и понятном. Результаты долгих исследовательских прогулок обработают к середине марта.