Мэр Москвы: Построим в ТиНАО дорогу от Саларьева до Калужского шоссе

В ТиНАО построят дорогу Саларьево — Калужское шоссе. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Она станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри — Пенино — Шарапово», — написал Мэр Москвы.
Длина новой трассы будет немногим больше пяти километров. Построят также две эстакады и мост через реку Сосенку. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.
С 2012 года в ТиНАО построили более 380 километров дорог, среди которых 10 различных дублеров МКАД и ЦКАД.