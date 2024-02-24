Синоптики озвучили прогноз погоды на март в Нижегородской области

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Согласно информации, средняя температура воздуха в марте составит −1…-3 °С. Данный показатель на 1 превышает многолетнее среднестатистическое значение. При этом месячное количество осадков выпадет меньше среднестатистической нормы.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в марте ожидаются сильные ветра и метели, являющиеся критериями опасного явления.
Однако в первые выходные марта будет достаточно теплая погода. Воздух прогреется до +1 °С.