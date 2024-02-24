На побережье Краснодарского края потеплеет до 17 градусов

На черноморских курортах столбики термометра в воскресенье 25 февраля покажут 17 градусов тепла. В среднем по краю ожидается около 12 градусов со знаком плюс. Такой прогноз дает Краснодарский гидрометцентр.



Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в субботу синоптическая ситуация на территории Кубани будет формироваться гребнем антициклона. Дождей не прогнозируется, и солнечные лучи прогреют воздушные массы в среднем до +11…+13 градусов.



Наталья Решетняк

