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На побережье Краснодарского края потеплеет до 17 градусов

Температура воздуха на Кубани в ближайшие двое суток начнется повышаться.
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 100% 747 мм рт. ст. +6°

На черноморских курортах столбики термометра в воскресенье 25 февраля покажут 17 градусов тепла. В среднем по краю ожидается около 12 градусов со знаком плюс. Такой прогноз дает Краснодарский гидрометцентр.

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в субботу синоптическая ситуация на территории Кубани будет формироваться гребнем антициклона. Дождей не прогнозируется, и солнечные лучи прогреют воздушные массы в среднем до +11…+13 градусов.

Наталья Решетняк