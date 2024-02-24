Чиновники обратились к алматинцам из-за снегопада и посоветовали одеваться теплее

Как отметили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, 23 февраля с 20.30 началось выпадение умеренного снега, который временами продолжится до ночи 25 февраля. Температура воздуха днем: −3…-5 градусов, ночью: −10…-12 градусов. В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период силами 168 пескоразбрасывателей производилась посыпка дорог противогололедными материалами. Всего в работах по уборке снега в дневной период задействованы 483 единицы спецтехники и 1175 дорожных рабочих.
«В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. С целью недопущения обморожений необходимо теплее одеться», — призвали в ведомстве.
Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать рядность и избегать резких маневров, имеющим небольшой стаж вождения — пересесть на общественный транспорт. По прогнозу РГП «Казгидромет», после 16.00 до ночи 25 февраля временами возможен снег до 1−2 см.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 24 февраля, в Алматы ожидается снегопад. В целом по республике с 24 по 26 февраля на западе сохранится влияние антициклона, в связи с чем осадков быть не должно. На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке страны — осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.
Как себя вести при гололеде
Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо: выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
менять летние шины на зимние;
не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.
Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.