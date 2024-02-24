Чиновники обратились к алматинцам из-за снегопада и посоветовали одеваться теплее

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 24 февраля, в Алматы ожидается снегопад. В целом по республике с 24 по 26 февраля на западе сохранится влияние антициклона, в связи с чем осадков быть не должно. На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке страны — осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.