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В Ростове планируются отключения света

Рассказываем, где не будет электричества.
Источник: Freepik

С целью предупреждения аварийных ситуаций и массовых отключений электроэнергии в Донской столице в период с 26 февраля по 01 марта 2024 года планируются отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

— Указанные отключения связаны с проверкой оборудования линий электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов. Чаще всего работы на объекте занимают несколько часов, иногда — несколько дней. Но даже если потребуется более длительное время на проверку оборудования, ростовчан без света не оставят — электричество в их дома будет возвращаться к вечеру, — говорится в сообщении.

Отключения будут произведены по следующим адресам:

26 февраля.

09:00—16:00 просп. Стачки 23/48; ул. Петрашевского 36−48, 87−105, 48/23, 105/1.

09:00—17:00 — ул. Солидарности 211−221, 184−208; ул. Детская 186- 196, 211−221; пер. Новокубанский 9- 51, 22−76; пер. 1-й проезд 1−17, 2−26.

09:00—17:00 ул. Вагулевского 31−53, 20−44; ул. Балашовская 1−7, 2−8; пер. Вагонный 2−12, 3−19.

09:00—16:00 — ул. Селиванова 1- 9, 2−32; ул. Ильича 1−59, 2−32; ул. Радищева 1−7, 2−10; ул. Металлургическая 38−42, 41−45; просп. Шолохова 109−115.

27 февраля.

09:00—16:00 — ул. Петрашевского 48/23, 105/1, 36−48, 87−105; просп. Стачки 21, 21А, 23/8, 23/48.

09:00—17:00 — просп. 40-летия Победы 37−57.

09:00—17:00 — ул. Вагулевского 31−53, 20−44; ул. Балашовская 1−7, 2−8; пер. Вагонный 2−12, 3−19.

28 февраля.

09:00—17:00 — ул. Налбандяна 91- 95, 82−84; ул. Ченцова 96−104, 31; ул. 4-я линия 36−82, 41−87.

09:00—17:00 — ул. Вагулевского 31−53, 20−44; ул. Балашовская 1−7, 2−8; пер. Вагонный 2−12, 3−19.

29 февраля и 01 марта — плановые работы не запланированы.

ЖКХ