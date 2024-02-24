В Ростове планируются отключения света

— Указанные отключения связаны с проверкой оборудования линий электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов. Чаще всего работы на объекте занимают несколько часов, иногда — несколько дней. Но даже если потребуется более длительное время на проверку оборудования, ростовчан без света не оставят — электричество в их дома будет возвращаться к вечеру, — говорится в сообщении.