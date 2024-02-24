В Крыму в марте изменится расписание нескольких электричек

Так, поезд № 6798/6797 отменяется на участке Семь Колодезей — Керчь, он будет курсировать по маршруту Феодосия — Семь Колодезей. Поезд № 6124 отменяется на участке Владиславовка — Керчь Южная и будет курсировать по маршруту Феодосия — Владиславовка. Поезда № 6803/6804 и № 6809/6810 сообщением Анапа — Керчь Южная продлеваются до станции Керчь. Расписание поезда № 6744 сообщением Керчь — Джанкой изменяется на участке Пресноводная — Семь Колодезей.