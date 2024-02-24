В Крыму в марте изменится расписание нескольких электричек

В марте в Крыму изменится расписание движения нескольких пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Уточняется, что изменения вводятся из-за ремонта путей на участке Семь Колодезей — Пресноводная. Они будут действовать 6, 12, 13, 14 и 19 марта, в остальные дни электрички будут курсировать по обычному расписанию. На некоторых участках пути поезда будут отменены.
Так, поезд № 6798/6797 отменяется на участке Семь Колодезей — Керчь, он будет курсировать по маршруту Феодосия — Семь Колодезей. Поезд № 6124 отменяется на участке Владиславовка — Керчь Южная и будет курсировать по маршруту Феодосия — Владиславовка. Поезда № 6803/6804 и № 6809/6810 сообщением Анапа — Керчь Южная продлеваются до станции Керчь. Расписание поезда № 6744 сообщением Керчь — Джанкой изменяется на участке Пресноводная — Семь Колодезей.
Ознакомиться с правками в расписании можно на сайте ЮППК. Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.