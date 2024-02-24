Более 20 участков дорог отремонтируют в Самаре в 2024 году

Так, обновят дороги, которые ведут к 24 спортивным учреждениям. 14 из них расположены на улицах, где запланирован ремонт, остальные — в непосредственной близости. Речь идет о следующих участках: Чернореченская от Владимирской до Спортивной (комплексно), Елизарова от Победы до Металлургов, Ново-Вокзальная от Ново-Садовой до Красных Коммунаров (большими картами), Зубчаниновское шоссе от Физкультурной до Аэропортовского шоссе (картами), 9-я Просека и др.