Более 20 участков дорог отремонтируют в Самаре в 2024 году

В Самаре в 2024 году отремонтируют 21 участок дорог общей протяженностью более 26 км. Часть из них ведут к социальным объектам: образовательным учреждениям, больницам, поликлиникам, досуговым центрам и спортивным объектам. Вблизи последних приведут в порядок девять участков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, обновят дороги, которые ведут к 24 спортивным учреждениям. 14 из них расположены на улицах, где запланирован ремонт, остальные — в непосредственной близости. Речь идет о следующих участках: Чернореченская от Владимирской до Спортивной (комплексно), Елизарова от Победы до Металлургов, Ново-Вокзальная от Ново-Садовой до Красных Коммунаров (большими картами), Зубчаниновское шоссе от Физкультурной до Аэропортовского шоссе (картами), 9-я Просека и др.
Большими картами обновят участок улицы Садовой от Полевой до Затонной, где расположены СШОР № 5, футбольная секция, школы баскетбола, волейбола и боевых искусств. Преобразят и улицу Ново-Вокзальную, где находятся комплекс «Орбита», школы боевых искусств, тенниса, футбола и танцевальные секции. Работы запланированы в рамках дорожного нацпроекта.