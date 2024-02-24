Организаторы определили даты проведения «Донского марафона» и «Ростовского велопарада»

— «Ростовский велопарад» прокатится по улицам донской столицы 26 мая. Старт и финиш — на Театральной площади. Уже в 38 раз любители бега примут участие в «Донском марафоне», который теперь проходит в статусе Открытого чемпионата Ростова-на-Дону по марафону. Забег на 42 километра 195 метров и дистанции-спутники состоится 13 октября на Гребном канале «Дон». Открыта регистрация участников, — говорится в сообщении.