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Очередной запрет Литвы и ограничение скоростного режима на дорогах Калининграда: 8 событий, которые обсуждали на неделе

Главное — в традиционной подборке «Клопс».

Египет отказался покупать российскую пшеницу, мать Алексея Навального* подписала медицинское свидетельство о смерти сына, в Калининграде двое мужчин обокрали приют для старых животных: о чём писал «Клопс» с 19 по 23 февраля — в традиционной подборке.

1. Власти Литвы запретят с 1 марта посадку и высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через её территорию в Калининград. В РЖД рассказали, отразится ли решение республики на россиянах.

2. В Латвии и Эстонии по подозрению в работе на спецслужбы задержали десять россиян.

3. Мать Алексея Навального* Людмила побывала в морге Салехарда, где ей показали тело сына. Она подписала медицинское свидетельство о его смерти.

* внесён в список террористов и экстремистов.

4. Глава администрации Елена Дятлова предложила ограничить скоростной режим на дорогах Калининграда.

5. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил за полный запрет вейпов.

6. Египет отказался от закупки российского зерна из-за слишком высокой цены.

7. Украинские власти потребовали от Польши разобраться с фермерами, которые заблокировали 6 КПП на границе.

8. В микрорайоне А. Космодемьянского двое мужчин В Калининграде обокрали приют для старых животных (фото, видео).

Двое мужчин вынесли дорогой корм и медикаменты.