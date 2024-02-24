Очередной запрет Литвы и ограничение скоростного режима на дорогах Калининграда: 8 событий, которые обсуждали на неделе

Египет отказался покупать российскую пшеницу, мать Алексея Навального* подписала медицинское свидетельство о смерти сына, в Калининграде двое мужчин обокрали приют для старых животных: о чём писал «Клопс» с 19 по 23 февраля — в традиционной подборке.
1. Власти Литвы запретят с 1 марта посадку и высадку пассажиров из поездов, следующих транзитом через её территорию в Калининград. В РЖД рассказали, отразится ли решение республики на россиянах.
2. В Латвии и Эстонии по подозрению в работе на спецслужбы задержали десять россиян.
3. Мать Алексея Навального* Людмила побывала в морге Салехарда, где ей показали тело сына. Она подписала медицинское свидетельство о его смерти.
* внесён в список террористов и экстремистов.
4. Глава администрации Елена Дятлова предложила ограничить скоростной режим на дорогах Калининграда.
5. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил за полный запрет вейпов.
6. Египет отказался от закупки российского зерна из-за слишком высокой цены.
7. Украинские власти потребовали от Польши разобраться с фермерами, которые заблокировали 6 КПП на границе.
8. В микрорайоне А. Космодемьянского двое мужчин В Калининграде обокрали приют для старых животных (фото, видео).
Двое мужчин вынесли дорогой корм и медикаменты.