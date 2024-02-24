Курентзису 52 и он едет в Пермь. Чего ждать от Дягилевского фестиваля-2024

«Это шаг вперёд, который делает Дягилевский фестиваль. Все три оперы — совершенно новые постановки. Это очень мощный опыт созидания, творческий и мыслительный процесс невероятной интенсивности. Мы приглашаем молодых авторов, которые готовы исследовать области непонятного, наполнить их энергией и преобразить. Те художники, творчество которых сейчас признано каноном, в своё время тоже входили на эти неизвестные территории. Так, опираясь на крепкий фундамент и ценности мировой культуры, мы идём дальше. Что было бы, если бы наука сто лет назад решила, что знает всё? Так и искусство — нет конца исследованию души человека и красоты».