Курентзису 52 и он едет в Пермь. Чего ждать от Дягилевского фестиваля-2024

24 февраля у художественного руководителя Дягилевского фестиваля Теодора Курентзиса день рождения: маэстро исполнилось 52 года. Три дня назад Курентзис и его оркестр musicAeterna с огромным успехом выступили на Зимнем фестивале Юрия Башмета в Сочи. В начале марта — концерты в капелле Санкт-Петербурга, затем в столичном Зале «Зарядье». И так далее, без остановок.
В июне под руководством Теодора Курентзиса состоится традиционный Дягилев-фест в Перми, закрепивший за собой статус одного из главных оперных фестивалей страны. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Впервые в России.
Дягилевский фестиваль откроется 20 июня и продлится по 29 июня. Среди его главных событий — три большие оперные премьеры: новые постановки произведений Дюсапена, Стравинского и Моцарта. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Паскаль Дюсапен — один из самых успешных композиторов современной Франции и давний участник Дягилевского фестиваля. В 2012 году он лично приезжал в Пермь на премьеру оперы MedeaMaterial. Сейчас фестиваль берётся за его оперу Passion («Страсть», 18+), написанную в 2007 году.
Сюжет её основан на античном мифе об Орфее и Эвридике. Всё полуторачасовое действо — это растянутый во времени миг их расставания. Музыка гибко следует за динамикой чувств. В ней сменяют друг друга радость, страх, желание, боль, экстаз, печаль, гнев и любовь.
Музыкальные критики уже признали Passion одним из стилеобразующих сочинений XXI века. В России же она прозвучит впервые. Свою интерпретацию этого произведения представят музыкальный руководитель и дирижёр постановки Теодор Курентзис, режиссёр Анна Гусева, оркестр и хор musicAeterna, танцевальная труппа musicAeterna Dance.
За «Персефоной» — «Повеса».
Вторым музыкальным событием фестиваля станет премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы» (16+). Она продолжит своеобразный цикл Стравинского, открытый в прошлом году его «Персефоной».
«Похождения повесы» — единственная большая опера Стравинского в прямом смысле этого слова. То есть многоактное сочинение с речитативами, ариями и ансамблями, не смешанное с другими музыкально-театральными жанрами. Нарочитая старомодность формы — отправная точка для модернистских игр: музыка оперы и её либретто балансируют между уважением к прошлому и ироничным взглядом на него.
Историю Тома Рейкуэлла, бросившего невесту ради развлечений в компании дьявола, расскажет в своей постановке главный режиссёр Новосибирского театра «Красный факел» и один из ведущих постановщиков российской драматической сцены Андрей Прикотенко. Спектаклем в Перми он дебютирует на оперных подмостках. За дирижёрский пульт встанет большой знаток музыки XX века петербуржец Фёдор Леднёв. Спустя два года после премьеры нашумевшего спектакля по опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» он вновь возвращается в Пермскую оперу.
И ещё одно важное обстоятельство: «Похождения повесы» — первый факт сотрудничества Дягилевского фестиваля c Пермским театром оперы и балета после того, как в 2019 году. Теодор Курентзис ушёл с поста худрука театра.
Шаг вперёд.
Третья оперная премьера Дягилев-феста — новая режиссёрская версия «Волшебной флейты» (18+) Вольфганга Амадея Моцарта. Эта опера — сказка с двойным дном, масонская притча о поиске истины, побеждающей зло.
Сюжет её насыщен как глубокими философскими смыслами, так и театральными эффектами. Шутовство соседствует с высокой торжественностью, а орфические мотивы — с масонскими символами. Герои проходят магические испытания, чтобы обрести высшую истину. День борется с ночью, добро со злом. Ну, а в конце побеждают любовь, верность, сила духа и, не в последнюю очередь, волшебство самой музыки.
За новое сценическое прочтение одной из самых мелодичных и светлых моцартовских партитур возьмутся дирижёр Евгений Воробьёв, музыканты musicAeterna и режиссёр Нина Воробьёва.
«Это шаг вперёд, который делает Дягилевский фестиваль. Все три оперы — совершенно новые постановки. Это очень мощный опыт созидания, творческий и мыслительный процесс невероятной интенсивности. Мы приглашаем молодых авторов, которые готовы исследовать области непонятного, наполнить их энергией и преобразить. Те художники, творчество которых сейчас признано каноном, в своё время тоже входили на эти неизвестные территории. Так, опираясь на крепкий фундамент и ценности мировой культуры, мы идём дальше. Что было бы, если бы наука сто лет назад решила, что знает всё? Так и искусство — нет конца исследованию души человека и красоты».
На фестивале также пройдут симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и экспериментальные перформансы. Будут работать Образовательная программа и Фестивальный клуб.