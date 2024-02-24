Ворон Гоша из Пермского края обыграл в крестики-нолики своего хозяина

Наверное, это большая удача, что вороненок-сирота, потеряв родителей, попал в руки Александра Чугайнова — удивительного парня из Пермского края. Напомним, молодой человек нашел птенца в лесу после грозы. Молния ударила в дерево, где было свито птичье гнездо. Александр услышал жалобный писк и забрал ворона к себе, иначе птица однозначно бы погибла.
Дома он назвал ворона Гошей и постепенно научил птицу многим удивительным вещам: выполнению команд, знанию цветов, названию предметов и многому другому. А еще завел блог, где снимает и публикует ролики о жизни своего пернатого питомца и сейчас за тем, чему удалось научиться умной птице, следят миллионы подписчиков со всех уголков мира.
Не так давно помимо приветов, которые Гоше передает своим фалловерам, «восьмерок» и «дай лапу» Гоша научился играть в крестики — нолики! Причем не абы как, а так, что сумел обыграть своего «папочку».
Поначалу для этого Гошу пришлось потренировать.
— Давай с тобой диагонали поучим. Ставь красную. Подумай хорошо, как правильно. Молодец! — подбадривал птицу Александр.
А Гоша хватал клювом красные сердечки и выстраивал ими диагональ на игровом поле. В итоге после таких тренировок ворон сумел выиграть партию.
«Умнейший Гоша!», «Гоша такой умница», «Как много Гоша слов понимает, не перестаю восхищаться», — пишут блогерам из Пермского края подписчики.