Ворон Гоша из Пермского края обыграл в крестики-нолики своего хозяина

Дома он назвал ворона Гошей и постепенно научил птицу многим удивительным вещам: выполнению команд, знанию цветов, названию предметов и многому другому. А еще завел блог, где снимает и публикует ролики о жизни своего пернатого питомца и сейчас за тем, чему удалось научиться умной птице, следят миллионы подписчиков со всех уголков мира.