Ярмарки ждут жителей Кишинева: где в столице купить приятные мелочи народных мастеров

Ярмарки выходного дня: где их искать в этот уикенд.
Сектор Рышкановка:
Ярмарка местных производителей проходит на улице Мирона Костин, 13/1 (возле сквера) 24 и 25 февраля.
Ярмарка, посвящённая празднику «Dragobete», будет проходить до 29 февраля на территории Мемориального комплекса «Сыновьям Родины — вечная память».
Сектор Буюканы
24 и 25 февраля будет проходить ярмарка «Yard Sale’на бульваре Штефана чел Маре, 103 (кинотеатр “Patria”).
Кроме того, до 10 марта на ПВНС будет проходить ярмарка мэрцишоров и сувениров. Тематические ярмарки, посвящённые празднику «Мэрцишор», будут организованы и во всех секторах столицы. На них можно найти мэрцишоры ручной работы, сувениры, цветы
Кроме того, до 10 марта на ПВНС будет проходить ярмарка мэрцишоров и сувениров. Тематические ярмарки, посвящённые празднику «Мэрцишор», будут организованы и во всех секторах столицы. На них можно найти мэрцишоры ручной работы, сувениры, цветы