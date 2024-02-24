Ярмарки ждут жителей Кишинева: где в столице купить приятные мелочи народных мастеров

Кроме того, до 10 марта на ПВНС будет проходить ярмарка мэрцишоров и сувениров. Тематические ярмарки, посвящённые празднику «Мэрцишор», будут организованы и во всех секторах столицы. На них можно найти мэрцишоры ручной работы, сувениры, цветы и т. д.