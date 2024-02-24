В Сочи передали 71 новый автобус на метане. На курорт доставили парти. Транспорта, произведенного на Минском автомобильном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Отмечается, что в Сочи передали 21 автобус среднего класса. Это позволяет использовать транспорт и на дорогах со сложным рельефом в сельской местности.
«Уже в понедельник новые автобусы начнут поэтапно выходить на городские маршруты», — отметил мэр Алексей Копайгородский.
Автобусы укомплектованы системами видеонаблюдения и контроля за состоянием водителей. Пассажиры могут оплачивать проезд в салоне без кондуктора. Аппаратура спутниковой навигации и связи помогает в работе водителям и диспетчерам.
В транспорте учли климатическую систему и зарядки для мобильных устройств. В салонах оборудована система информирования — на медиапанели указаны названия остановок.
Всего Сочи получит 121 автобус на газомоторном топливе и девять электробусов в Год транспорта и дорог. Автобусы большого класса курорт получает по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и закупает на условиях софинансирования из регионального бюджета.