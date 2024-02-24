Иностранцам стало труднее получить ИИН в Казахстане

Соответствующий закон республики Казахстан № 50-VIII был принят 23 декабря 2023 года и вступает в силу через 60 дней с момента официального опубликования.
Раньше ИИН иностранцы могли получать тремя способами:
- лично в регистрирующем органе Казахстана;
- через доверенных лиц;
- в посольстве республики Казахстан в России.
Теперь же 2 последних способа недоступны. Остается единственный рабочий вариант — личное обращение в ЦОН.
ИИН присваивается один раз на всю жизнь для всех государственных и финансовых операций. С ним можно оформить сим-карту у казахстанского оператора связи, открыть банковский или брокерский счет, оформить обращение в госорганы.
Ранее сообщалось, что правила присвоения ИИН иностранцам обновят в Казахстане.