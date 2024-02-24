Пенсионеры в восторге: эту важную процедуру сделают бесплатной

Председатель правительства разъяснил, что в настоящее время эти граждане имеют возможность пройти все этапы процедуры списания долгов в судебном порядке, однако это является достаточно сложным процессом, а взыскания превращаются в практике восьмилетними. «Проект закона был разработан, расширяющий их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд. Теперь они смогут полностью погасить все долги уже через 12 месяцев, если сумма таких обязательств не превышает 1 миллион рублей. Такой порядок начнет действовать в текущем году», — заявил Мишустин.