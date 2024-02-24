Пенсионеры в восторге: эту важную процедуру сделают бесплатной

Это поможет им существенно улучшить свою жизнь. Государственные органы приняли решение о внесении изменений в процедуру банкротства, касающиеся малозащищенных групп населения. Эти меры затронут пенсионеров и семьи, где есть несовершеннолетние дети. Согласно новым правилам, для них будет установлена упрощенная процедура банкротства, не требующая обращения в суд, передает SevastopolMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
Сейчас для того, чтобы списать все долги, граждане вынуждены проходить через множество инстанций и собрать большой пакет документов. При этом финальное решение должен принять именно суд, взесив все «за» и «против».
«Рассмотрим законопроект, который совершенствует процедуру внесудебного банкротства. Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства разъяснил, что в настоящее время эти граждане имеют возможность пройти все этапы процедуры списания долгов в судебном порядке, однако это является достаточно сложным процессом, а взыскания превращаются в практике восьмилетними. «Проект закона был разработан, расширяющий их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд. Теперь они смогут полностью погасить все долги уже через 12 месяцев, если сумма таких обязательств не превышает 1 миллион рублей. Такой порядок начнет действовать в текущем году», — заявил Мишустин.
Власти Российской Федерации полагают, что это поможет поддержать граждан: люди смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов.