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Пенсионеры в восторге: эту важную процедуру сделают бесплатной

Российским пенсионерам представлена новая выгодная возможность, которая станет доступной для тех, кто полностью зависит от пенсии как единственного источника дохода.

Это поможет им существенно улучшить свою жизнь. Государственные органы приняли решение о внесении изменений в процедуру банкротства, касающиеся малозащищенных групп населения. Эти меры затронут пенсионеров и семьи, где есть несовершеннолетние дети. Согласно новым правилам, для них будет установлена упрощенная процедура банкротства, не требующая обращения в суд, передает SevastopolMedia со ссылкой на ТАСС (18+).

Сейчас для того, чтобы списать все долги, граждане вынуждены проходить через множество инстанций и собрать большой пакет документов. При этом финальное решение должен принять именно суд, взесив все «за» и «против».

«Рассмотрим законопроект, который совершенствует процедуру внесудебного банкротства. Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства разъяснил, что в настоящее время эти граждане имеют возможность пройти все этапы процедуры списания долгов в судебном порядке, однако это является достаточно сложным процессом, а взыскания превращаются в практике восьмилетними. «Проект закона был разработан, расширяющий их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд. Теперь они смогут полностью погасить все долги уже через 12 месяцев, если сумма таких обязательств не превышает 1 миллион рублей. Такой порядок начнет действовать в текущем году», — заявил Мишустин.

Власти Российской Федерации полагают, что это поможет поддержать граждан: люди смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов.