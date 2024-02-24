Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов примет участие в шахматном фестивале в Праге

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов примет участие в шахматном фестивале «Prague International Chess Festival», который пройдет с 27 февраля по 7 марта в Праге (Чехия). Об этом сообщает Федерация шахмат Узбекистана.
Фестиваль состоит из трех групп:
Masters.
Challengers.
Futures.
«Турнир проходит по круговой системе с контролем времени 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого», — говорится в сообщении.
Нодирбек примет участие в группе Masters, уточнили в сообщении.