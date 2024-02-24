Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Источник «Ъ» в Верховном суде сообщил, что причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь. По данным «Ъ», речь идет об онкологии. По словам источника, Вячеслав Лебедев умер в больнице. «Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня», — сказал источник «Ъ». 6 февраля Вячеслав Лебедев встречался с президентом Владимиром Путиным и докладывал ему о законопроектах, направленных в том на гуманизацию уголовного права. По словам источника, именно Вячеслав Лебедев создал современную судебную России, в которой судьи получили «полноценную независимость в принятии своих решений».
Обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова. Квалификационная коллегия объявит о конкурсе на освободившееся место председателя. С 2001 года председатель ВС РФ избирается на конкурсной основе.
Вячеслав Лебедев — судья, юрист, ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный юрист РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В 1999 году по представлению президента Бориса Ельцина Вячеслава Лебедева назначили председателем ВС РФ на неограниченный срок, но в 2001 году были приняты поправки, согласно которым полномочия председателя ВС РФ ограничивались шестью годами. В 2007 и в 2012 годах его снова переназначили на должность председателя. При этом в 2013 году Вячеславу Лебедеву должно было исполниться 70 лет (предельно допустимый возраст для судей), но президент Владимир Путин отменил возрастной ценз в отношении председателя ВС РФ и его заместителей. В 2019 году Вячеслава Лебедева, чьи полномочия заканчивались в мае 2020 года, досрочно назначили на ту же должность уже на шестой срок.
Вячеслав Лебедев выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести, высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами для осужденных по коррупционным статьям.