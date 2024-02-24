Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Вячеслав Лебедев — судья, юрист, ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный юрист РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В 1999 году по представлению президента Бориса Ельцина Вячеслава Лебедева назначили председателем ВС РФ на неограниченный срок, но в 2001 году были приняты поправки, согласно которым полномочия председателя ВС РФ ограничивались шестью годами. В 2007 и в 2012 годах его снова переназначили на должность председателя. При этом в 2013 году Вячеславу Лебедеву должно было исполниться 70 лет (предельно допустимый возраст для судей), но президент Владимир Путин отменил возрастной ценз в отношении председателя ВС РФ и его заместителей. В 2019 году Вячеслава Лебедева, чьи полномочия заканчивались в мае 2020 года, досрочно назначили на ту же должность уже на шестой срок.