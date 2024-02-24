Панно «Звезда» Московского дворца пионеров вернули исторический облик

В большом гостином зале первого корпуса Московского дворца пионеров на Воробьевых горах привели в порядок панно «Звезда». Масштабные реставрационные работы провели в 2023 году.
Московский дворец пионеров строили и оформляли на рубеже смены стиля в архитектуре и декоре. Художники тогда отказались от принципов проектирования зданий сталинской эпохи и искали новые решения. Дизайн панно «Звезда» отсылает к пионерскому значку.
«Панно “Звезда” в большом гостином, или, как его еще называют, Ленинском, зале представляет собой композицию, в центре которой изображены три пятиконечные звезды, находящие друг на друга. У них гладкая поверхность, окрашенная краской. Звезды окружают атрибуты и символы— языки пламени пионерского костра и развевающиеся ленты, выполненные из известково-цементной штукатурки с добавлением дробленых натуральных камней крупной фракции и осколков смальты. Такой состав декоративной поверхности усиливает эффект объемного изображения. Дополняют композицию исходящие из центра лучи, выполненные из золотой смальты и вставок натуральных камней», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.
За время эксплуатации здания в углублениях штукатурки образовались сильные спрессованные загрязнения. Панно было частично забрызгано ремонтной краской, имелись сколы и утраты декоративного слоя, на его основании появились множественные трещины. Кроме того, на центральном элементе звезды шелушился красочный слой, отсутствовали некоторые фрагменты мозаики и местами контакт смальты с основанием.
Реставраторы осторожно удалили наслоившиеся загрязнения специальными очищающими составами. Чтобы устранить пустоты и укрепить поверхность штукатурного слоя, бухтящие места (вздутые и отходящие от основания) несколько раз пропитали клеевым раствором и каждый раз прижимали их к основанию. Для восстановления утрат и сколов изготовили схожую по составу и цвету с исторической штукатурку. Затем уложили кусочки смальты, где они отсутствовали, а также переклеили в местах, где они плохо держались.
По авторской технологии изготовили близкие по цвету и фактуре фрагменты мозаики. Плитки смальты, подготовленные по нужному размеру, оклеили по специальному лаку зеркальной поталью (золотистая фольга, имитирующая сусальное золото), а затем окрасили лаком золотистого цвета. После высыхания каждую плитку приклеили на место и при необходимости дополнительно тонировали. Специалисты также окрасили подлинные фрагменты мозаики, которые утратили декоративное покрытие.