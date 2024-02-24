Панно «Звезда» Московского дворца пионеров вернули исторический облик

Реставраторы осторожно удалили наслоившиеся загрязнения специальными очищающими составами. Чтобы устранить пустоты и укрепить поверхность штукатурного слоя, бухтящие места (вздутые и отходящие от основания) несколько раз пропитали клеевым раствором и каждый раз прижимали их к основанию. Для восстановления утрат и сколов изготовили схожую по составу и цвету с исторической штукатурку. Затем уложили кусочки смальты, где они отсутствовали, а также переклеили в местах, где они плохо держались.