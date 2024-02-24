Временами дождь и снег — погода в Узбекистане на выходных

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В большинстве областей республики в субботу и воскресенье ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, сообщает Узгидромет.
Их не будет в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях.
«В горных районах временами снег, лавиноопасно», — говорится в сообщении.
Местами по республике туман и на дорогах гололедица.
В Ташкенте временами снег. Температура днем 1−3 градуса тепла.
В воскресенье возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура ночью 3−5 градусов мороза, днем — 2−4 тепла.
В ночные и утренние часы возможен туман.