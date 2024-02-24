Временами дождь и снег — погода в Узбекистане на выходных

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В большинстве областей республики в субботу и воскресенье ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, сообщает Узгидромет.



Их не будет в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях.