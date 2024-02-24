Как можно укрепить иммунитет зимой

«Обратите внимание на морковь, которая имеется на прилавках в любое время года. Корнеплод содержит бета-каротин, который позволяет поддерживать иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами. Капуста тоже доступный и очень полезный продукт. Вариантов блюд с ней множество: ее можно тушить, добавлять в салаты, супы. Зимой она особенно полезна в квашеном виде. На иммунитет капуста действует исцеляюще через кишечник, так как нормализует его микрофлору», — отметила Гридина.