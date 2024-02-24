Термометры покажут до +19 градусов: синоптики рассказали, какой будет погода на весну в Новосибирске 2024

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в марте сохранятся отрицательные температуры. К Международному женскому дню температура составит около −4 градусов. Во второй декаде потеплеет до −1, а в 20-х числах марта новосибирцев ждет повышение температуры до +1 градуса. При этом в начале и середине месяца возможны снегопады.