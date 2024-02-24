Термометры покажут до +19 градусов: синоптики рассказали, какой будет погода на весну в Новосибирске 2024

Синоптики сделали прогноз погоды на предстоящую весну. Мартовские метели сменит теплая погода без существенных осадков.
Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в марте сохранятся отрицательные температуры. К Международному женскому дню температура составит около −4 градусов. Во второй декаде потеплеет до −1, а в 20-х числах марта новосибирцев ждет повышение температуры до +1 градуса. При этом в начале и середине месяца возможны снегопады.
В апреле начнется стремительное потепление. Первая декада месяца встретит новосибирцев невысокими температурами и дождями. Однако уже в начале второй декады воздух прогреется до +8 градусов. В третьей декаде потеплеет до +13…+15. В отдельные дни синоптики прогнозируют дожди.
В мае горожанам обещают теплую погоду с минимальным количеством осадков. Уже во второй декаде термометры покажут до +19 градусов. В третьей декаде температура в среднем составит +15…+18 градусов.