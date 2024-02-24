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Термометры покажут до +19 градусов: синоптики рассказали, какой будет погода на весну в Новосибирске 2024

Синоптики рассказали, какой будет погода на весну в Новосибирске 2024.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 87% 748 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики сделали прогноз погоды на предстоящую весну. Мартовские метели сменит теплая погода без существенных осадков.

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в марте сохранятся отрицательные температуры. К Международному женскому дню температура составит около −4 градусов. Во второй декаде потеплеет до −1, а в 20-х числах марта новосибирцев ждет повышение температуры до +1 градуса. При этом в начале и середине месяца возможны снегопады.

В апреле начнется стремительное потепление. Первая декада месяца встретит новосибирцев невысокими температурами и дождями. Однако уже в начале второй декады воздух прогреется до +8 градусов. В третьей декаде потеплеет до +13…+15. В отдельные дни синоптики прогнозируют дожди.

В мае горожанам обещают теплую погоду с минимальным количеством осадков. Уже во второй декаде термометры покажут до +19 градусов. В третьей декаде температура в среднем составит +15…+18 градусов.