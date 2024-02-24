Нормы по началу отопительного сезона изменили в Беларуси

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Отопление в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения будут включать, если трое суток на улице держится температура +10°С или ниже, следует из постановления Совмина Беларуси № 113 от 21 февраля, официально опубликованного на Национальном правовом интернет-портале в субботу.
«Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования», — говорится в документе.
Это означает, что новые нормы заработают с 25 февраля.
Ранее отопление в детсадах, поликлиниках и школах, а также на других социальных объектах включали, если температура держалась на уровне +10°С или ниже не трое, а пять суток подряд.
Меняется и норма по жилым домам, учреждениям культуры и образования (кроме школ и детсадов).
Ранее, чтобы там дали тепло, температура на улице должна была не подниматься выше +8°С пять суток подряд. Теперь также срок сокращают до трех суток.
В остальных зданиях, в том числе административных, как и ранее, отопление будут включать после того, как тепло подадут во все жилые дома.
Ранее сообщалось, что теплоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг и могут повышать температуру в системах отопления, если на улице становится холоднее. Соответственно температура в батареях может снизиться, если морозы отступают.