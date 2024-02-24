В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре 25 февраля

Жителям и гостям Петербурга нужно приготовиться к ухудшению погоды в городе на Неве. Сильный ветер поднимется на улицах 25 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербурге со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Также специалисты уточнили, что местами по городу порывы могут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в Петербурге ожидается облачность с прояснениями, а в некоторых районах мелкий дождь.
— Температура воздуха ночью колеблется от +1 до +3 градусов, а днем поднимется до +5 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, утром, днем — повышаться, — уточнили детали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что ночью 24 февраля произойдет самое маленькое затмение в 2024 году. При этом увидеть его будет сложно из-за облаков.