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В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре 25 февраля

В Петербурге подымется сильный ветер 25 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 87% 748 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Жителям и гостям Петербурга нужно приготовиться к ухудшению погоды в городе на Неве. Сильный ветер поднимется на улицах 25 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербурге со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Также специалисты уточнили, что местами по городу порывы могут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в Петербурге ожидается облачность с прояснениями, а в некоторых районах мелкий дождь.

— Температура воздуха ночью колеблется от +1 до +3 градусов, а днем поднимется до +5 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, утром, днем — повышаться, — уточнили детали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ночью 24 февраля произойдет самое маленькое затмение в 2024 году. При этом увидеть его будет сложно из-за облаков.

МЧС