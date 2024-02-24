Спасатели напомнили воронежцам о правилах безопасности на льду

Ранее спасатели измерили толщину льда на Воронежском водохранилище. На разных участках она колеблется от 2−3 до нескольких десятков сантиметров. На состояние льда особенно влияют температурные качели и течение.
Поэтому в МЧС напомнили жителям региона о соблюдении правил безопасности и поведения вблизи рек и озер.
Перед выходом на лед следует проверять его на прочность. Заранее подготовьте необходимое снаряжение, и продумайте пути отхода на случай, если случится происшествие.
На лед следует взять с собой предметы и средства первой необходимости. Не забудьте аптечку, фонарик, средства связи, крепкую веревку, конец Александрова и теплую одежду.
Рыбаков предупреждают: не делайте большое количество лунок близко друг с другом. Установив снасти старайтесь не находится при этом долго на льду.
Категорически запрещается выезжать на автомобиле. Также избегайте большого скопления людей в одном месте.