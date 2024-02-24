В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что шесть столичных колледжей оснастили новыми беспилотниками, а также переоборудовали и расширили в них учебно-тренировочные полигоны и лаборатории. Как считает вице-мэр, направление подготовки специалистов по управлению дронами является одним из наиболее перспективных на рынке труда.