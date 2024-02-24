Работа трамвайных маршрутов временно изменится в Краснодаре

С 26 по 28 февраля будет изменен график работы трамвайных маршрутов № 5 и № 8.
Это необходимо для ремонта трамвайных путей с заменой рельсошпальной решетки на перекрёстке улиц Колхозной и Клинической, — отметили в пресс-службе администрации Краснодара.
Вагоны, следующие после 22:40 от конечной остановки «ул. им. П. Метальникова», будут направляться в Восточное депо по ул. Садовой. Один рейс маршрута № 8 «Хладокомбинат — ул. им. П. Метальникова», отправляющийся с конечной «Хладокомбинат» в 22:48, проследует до ул. им. Петра Метальникова по ул. Садовой.
Уточнить информацию о движении дежурных трамваев можно по телефону