Работа трамвайных маршрутов временно изменится в Краснодаре

Вагоны, следующие после 22:40 от конечной остановки «ул. им. П. Метальникова», будут направляться в Восточное депо по ул. Садовой. Один рейс маршрута № 8 «Хладокомбинат — ул. им. П. Метальникова», отправляющийся с конечной «Хладокомбинат» в 22:48, проследует до ул. им. Петра Метальникова по ул. Садовой.