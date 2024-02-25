Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в электронном голосовании

«Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23.59 мск 11 марта. Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более 3 миллиона человек», — сообщают Минцифры.
Самыми активными регионами стали Московская область, Ростовская область, Алтайский край, Чувашия, Свердловская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область, Пермский край.
Дистанционное электронное голосование доступно в 28 регионах, жители Москвы смогут поучаствовать в выборах на региональном портале. Отдать свой голос можно с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта по местному времени.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.