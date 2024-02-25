Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в электронном голосовании

«Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23.59 мск 11 марта. Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более 3 миллиона человек», — сообщают Минцифры.