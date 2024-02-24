Кредитное бюро в Казахстане хотят обязать отчитываться о зафиксированных кибератаках

«Кредитное бюро обеспечивает на своей стороне: 1) обработку ошибок и исключений безопасным способом, не допуская в ответе раскрытия конфиденциальных данных, предоставляя минимально достаточную информацию для диагностики проблемы; 2) идентификацию и аутентификацию мобильных приложений и связанных с ними устройств; 3) проверку данных на валидность для предотвращения атак с подделкой запросов и инъекций вредоносного кода», — сказано в документе.