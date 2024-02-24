В Сочи с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России

Как сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в соцсетях, господин Файзуллин осмотрели новый детский сад в микрорайоне Северная Бытха на 300 мест, кроме того, министру представили инновационный для Сочи механизм берегозащиты — строительство глубоководных волноломов на Приморской набережной.



«На совещании в мэрии доложил руководителю Минстроя России о ходе исполнения федеральных программ развития коммунальной инфраструктуры. Проектирование по всем крупным действующим комплексам водоочистки нашего города ведем поэтапно. В целом документация готова на 70%, отдельные разделы уже проходят госэкспертизу», — рассказал мэр Сочи.



По его словам, по комплексной программе на курорте уже начали строительство трех объектов водоснабжения и водоотведения, по восьми разработана проектная документация, еще шесть завершают этап экспертизы.



Наталья Решетняк

