Землетрясение в Алматы: 10 важных правил безопасности

Алматинцам рекомендуется прикрепить габаритную мебель к стенам помещений, чтобы не пострадать от нее при подземных толчках. Алматы находится в 9−10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.