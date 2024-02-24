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Землетрясение в Алматы: 10 важных правил безопасности

В выходные дни в Алматы пройдет повторная сейсмотренировка.

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. В выходные дни, 24—25 февраля. в Алматы пройдет повторная сейсмотренировка, сообщает пресс-служба ДЧС города. Будет проведён учебный перехват городской системы оповещения, то есть теле- и радиоканалов:

24 февраля — в 17.30, 21.30;

25 февраля — в 9.30, 13.30, 21.30.

На заставке по ТВ, в аудиосообщении по радио будут рассказывать о первоочередных действиях при землетрясении — о простых 10 шагах.

10 правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме.

  • Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;
  • отойдите от мебели, окон, люстры;
  • найдите укрытие — «треугольники жизни» (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;
  • покиньте здание (в многоэтажных домах -после прекращения толчков;
  • отключите воду, газ, электричество;
  • возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее;
  • при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

ДЧС города также рекомендуют разработать семейный план действий:

Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами;

определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов;

после эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации.

В Алматы 384 пункта приема пострадавшего населения. Как правило, точки сбора размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.

Услышав сигнал «Внимание всем!» нужно включить доступные средства оповещения, к примеру, приемник в «тревожном чемоданчике» и действовать по инструкции.

Алматинцам рекомендуется прикрепить габаритную мебель к стенам помещений, чтобы не пострадать от нее при подземных толчках. Алматы находится в 9−10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.