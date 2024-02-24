Землетрясение в Алматы: 10 важных правил безопасности

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. В выходные дни,
24 февраля — в 17.30, 21.30;
25 февраля — в 9.30, 13.30, 21.30.
На заставке по ТВ, в аудиосообщении по радио будут рассказывать о первоочередных действиях при землетрясении — о простых 10 шагах.
10 правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме.
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;
- отойдите от мебели, окон, люстры;
- найдите укрытие — «треугольники жизни» (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;
- покиньте здание (в многоэтажных домах -после прекращения толчков;
- отключите воду, газ, электричество;
- возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее;
- при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
ДЧС города также рекомендуют разработать семейный план действий:
Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами;
определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов;
после эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
В Алматы 384 пункта приема пострадавшего населения. Как правило, точки сбора размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.
Услышав сигнал «Внимание всем!» нужно включить доступные средства оповещения, к примеру, приемник в «тревожном чемоданчике» и действовать по инструкции.
Алматинцам рекомендуется прикрепить габаритную мебель к стенам помещений, чтобы не пострадать от нее при подземных толчках. Алматы находится в 9−10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.