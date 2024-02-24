Женская сборная Узбекистана по футболу не смогла одолеть команду Австралии в отборочном матче олимпийского турнира

Первый тайм начался весьма бодро и активно: команда Австралии провела ряд опасных атак у ворот сборной Узбекистана, противники атаковали по флангам с перемещением в центр поля, не оставляя свободного пространства. У них также было намного больше ударов, однако ни один из моментов не был доведен до гола.