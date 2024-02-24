Женская сборная Узбекистана по футболу не смогла одолеть команду Австралии в отборочном матче олимпийского турнира

Первый тайм начался весьма бодро и активно: команда Австралии провела ряд опасных атак у ворот сборной Узбекистана, противники атаковали по флангам с перемещением в центр поля, не оставляя свободного пространства. У них также было намного больше ударов, однако ни один из моментов не был доведен до гола.
Отметим, что со стороны австралийских игроков было замечено большое количество нарушений — толчки, жесткие столкновения и местами неспортивное поведение.
Сборная Узбекистана не провела должных атакующих действий, наши футболистки играли в основном в обороне средним блоком, отдав всю инициативу сборной Австралии. Практически весь первый тайм сборная провела на своей половине поля, не сделав даже одного удара в створ ворот соперника.
Второй тайм также начался с активной и порой дерзкой игры со стороны гостей. На этот раз они атаковали не только по краям, обостряя опасными навесами, но и активно продвигали мяч по центру поля.
Хозяева поля пытались завязать борьбу, однако команда Австралии была намного быстрее. Уже к 60-й минуте второго тайма общее владение мячом было 72 на 28% в пользу австралиек.
На 65-й минуте матча была проведена первая замена у команды Австралии, у сборной Узбекистана — на 68-й.
К 72-й минуте матча счет открыла Мишель Хейман, после нескольких попыток забив мяч головой. После этого гола атак стало еще больше, и уже на 84-й минуте матча Мэри Фаулер, обведя трех противниц, забила дальним ударом в левый угол ворот Узбекистана. Последний гол забила Кейтлин Фурд, которая замкнула дальний навес точным ударом головой.
Сборная Узбекистана за весь матч не нанесла ни одного удара в ворота противника.
Ответный матч команд сборной Узбекистана и Австралии пройдет в среду, 28 февраля, в Мельбурне. Тогда и станет известно, пройдет ли наша сборная на Олимпийские игры в Париже или нет.