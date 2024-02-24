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Женская сборная Узбекистана по футболу не смогла одолеть команду Австралии в отборочном матче олимпийского турнира

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 24 февраля, на национальном стадионе «Бунёдкор» в рамках отборочного турнира на Олимпиаду во Франции по женскому футболу прошла встреча сборных команд Узбекистана и Австралии. На протяжении всего матча болельщики активно поддерживали отечественных футболисток. Всего за игрой на стадионе наблюдали свыше двух тысяч человек.
Источник: Podrobno.uz

Первый тайм начался весьма бодро и активно: команда Австралии провела ряд опасных атак у ворот сборной Узбекистана, противники атаковали по флангам с перемещением в центр поля, не оставляя свободного пространства. У них также было намного больше ударов, однако ни один из моментов не был доведен до гола.

Отметим, что со стороны австралийских игроков было замечено большое количество нарушений — толчки, жесткие столкновения и местами неспортивное поведение.

Сборная Узбекистана не провела должных атакующих действий, наши футболистки играли в основном в обороне средним блоком, отдав всю инициативу сборной Австралии. Практически весь первый тайм сборная провела на своей половине поля, не сделав даже одного удара в створ ворот соперника.

Второй тайм также начался с активной и порой дерзкой игры со стороны гостей. На этот раз они атаковали не только по краям, обостряя опасными навесами, но и активно продвигали мяч по центру поля.

Хозяева поля пытались завязать борьбу, однако команда Австралии была намного быстрее. Уже к 60-й минуте второго тайма общее владение мячом было 72 на 28% в пользу австралиек.

На 65-й минуте матча была проведена первая замена у команды Австралии, у сборной Узбекистана — на 68-й.

К 72-й минуте матча счет открыла Мишель Хейман, после нескольких попыток забив мяч головой. После этого гола атак стало еще больше, и уже на 84-й минуте матча Мэри Фаулер, обведя трех противниц, забила дальним ударом в левый угол ворот Узбекистана. Последний гол забила Кейтлин Фурд, которая замкнула дальний навес точным ударом головой.

Сборная Узбекистана за весь матч не нанесла ни одного удара в ворота противника.

Ответный матч команд сборной Узбекистана и Австралии пройдет в среду, 28 февраля, в Мельбурне. Тогда и станет известно, пройдет ли наша сборная на Олимпийские игры в Париже или нет.