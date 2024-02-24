Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в шести регионах Казахстана

«25 февраля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах области низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15−20 метров в секунду. В Шымкенте 25 февраля временами ожидается туман. В Туркестане 25 февраля ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.
В Акмолинской области в воскресенье на севере, востоке, юге ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду.
«25 февраля на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на юге области порывы 15−20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».
В Кызылординской области в воскресенье ожидается ветер северо-восточный, северный днем в центре, на юге области 15−20 метров в секунду.
«25−27 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.