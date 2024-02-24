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Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в шести регионах Казахстана

Астана. 24 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в шести регионах Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
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Источник: pixabay.com

«25 февраля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах области низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15−20 метров в секунду. В Шымкенте 25 февраля временами ожидается туман. В Туркестане 25 февраля ветер северо-восточный порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.

В Акмолинской области в воскресенье на севере, востоке, юге ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду.

«25 февраля на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на юге области порывы 15−20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Кызылординской области в воскресенье ожидается ветер северо-восточный, северный днем в центре, на юге области 15−20 метров в секунду.

«25−27 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25—27 февраля днем на юге области гололед. 25—26 февраля в горных районах области низовая метель. 25 февраля днем, 26—27 февраля сутки ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. В Таразе 25—27 февраля временами ожидается туман. 25—26 февраля днем временами гололед», — предупредили синоптики.