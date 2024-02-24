В Ростовской области возродят пять региональных аэропортов

«Совершенно точно у нас есть три места, где мы рассматриваем создание авиагавани — это Волгодонск, наша промышленная крупная зона, где располагается Атоммаш, сам по себе Волгодонск — крупный промышленный центр области. Таганрог — второй город по величине после Ростова», — говорил губернатор Ростовской области Василий Голубев на площадке Санкт-петербургского экономического форума в 2021 году.