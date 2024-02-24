В Ростовской области возродят пять региональных аэропортов

При этом самыми крупными региональными аэропортами с современной инфраструктурой, способные принимать не только самолеты малой авиации, но и региональных перевозок, станут объекты в Волгодонске и Вешенской: они смогут обслуживать не менее 50 тысяч пассажиров в год и 200 тонн груза.
Остальные аэропорты будут рассчитаны на 5 тысяч человек в год и 7 тонн грузов.
«Совершенно точно у нас есть три места, где мы рассматриваем создание авиагавани — это Волгодонск, наша промышленная крупная зона, где располагается Атоммаш, сам по себе Волгодонск — крупный промышленный центр области. Таганрог — второй город по величине после Ростова», — говорил губернатор Ростовской области Василий Голубев на площадке Санкт-петербургского экономического форума в 2021 году.
Позже, в 2022 году региональные власти объявляли о планах реконструкции аэропорта Волгодонска.