Надела свадебное платье и… стала невестой! В Иркутске модель получила предложение руки и сердца прямо на модном показе

— Я иногда думала, как именно он сделает мне предложение. Но такого точно не ожидала, — говорит Анастасия, — представляю, как сложно было сохранить все в секрете. Андрей все спланировал за месяц, договорился с организаторами мероприятия. Записал свой голос. А у меня в тот самый день, 18 февраля, появились планы. Нужно было ехать на обучение по созданию бренда. Я тогда сказала парню, что не смогу пойти на показ платьев. В другой ситуации он бы меня поддержал, но так как все было уже распланировано, он убедил меня не отказываться от роли модели, — смеется Анастасия.