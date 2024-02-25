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Надела свадебное платье и… стала невестой! В Иркутске модель получила предложение руки и сердца прямо на модном показе

Девушке сделали предложение во время показа свадебных платьев в Иркутске.
Источник: Личный архив героев публикации

— Я развернулась, собралась уходить с подиума, как вдруг заиграла музыка и я услышала голос своего парня Андрея, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск блогер Анастасия Ермакова. — Девушке сделали предложение руки и сердца во время показа свадебных платьев, где она выступала в роли модели.

— Любимая! Помнишь бескрайний Байкал, голубое небо над головой, и тот самый чуть слышный треск льда. В тот момент я еще не понимал, что отныне моя жизнь не будет прежней. Представляешь, насколько мы с тобой крутая команда, по-настоящему единое целое, — такие слова прозвучали в зале голосом Андрея. После чего мужчина сам появился из-за кулис с букетом цветов и встал на одно колено.

За трогательной сценой наблюдали зрители. Все разделили радость девушки, которая со слезами на глазах сказала «да». Плакал весь зал. Раздались аплодисменты.

Познакомились молодые люди год назад на вечеринке у друзей. Она проходила в тематическом стиле 20-х годов прошлого века. Гости нарядились в платья и костюмы персонажей из книги «Великий Гэтсби». Именно там Анастасия встретила будущего жениха.

— Мы разговорились. Оказалось, что у меня и Андрея много общего. Решили продолжить общение и после вечеринки. Уже через две недели у нас начали зарождаться отношения.

Андрею Новикову 25 лет, он работает маркетологом, Анастасии 23, она — блогер. Пара проводит вместе рабочее и свободное время. А еще сибиряки каждый месяц устраивают свидания, на которых обсуждают планы на будущее.

— Я иногда думала, как именно он сделает мне предложение. Но такого точно не ожидала, — говорит Анастасия, — представляю, как сложно было сохранить все в секрете. Андрей все спланировал за месяц, договорился с организаторами мероприятия. Записал свой голос. А у меня в тот самый день, 18 февраля, появились планы. Нужно было ехать на обучение по созданию бренда. Я тогда сказала парню, что не смогу пойти на показ платьев. В другой ситуации он бы меня поддержал, но так как все было уже распланировано, он убедил меня не отказываться от роли модели, — смеется Анастасия.

Сыграть свадьбу пара планирует этим летом. Но насчет даты жених и невеста еще не определились.

— Мы еще не выбрали число, даже пока не знаем, какая именно будет свадьба, в каком стиле и в каком городе. Но будем планировать все в ближайшее время.