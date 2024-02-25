Надела свадебное платье и… стала невестой! В Иркутске модель получила предложение руки и сердца прямо на модном показе

— Я развернулась, собралась уходить с подиума, как вдруг заиграла музыка и я услышала голос своего парня Андрея, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск блогер Анастасия Ермакова. — Девушке сделали предложение руки и сердца во время показа свадебных платьев, где она выступала в роли модели.
— Любимая! Помнишь бескрайний Байкал, голубое небо над головой, и тот самый чуть слышный треск льда. В тот момент я еще не понимал, что отныне моя жизнь не будет прежней. Представляешь, насколько мы с тобой крутая команда, по-настоящему единое целое, — такие слова прозвучали в зале голосом Андрея. После чего мужчина сам появился из-за кулис с букетом цветов и встал на одно колено.
За трогательной сценой наблюдали зрители. Все разделили радость девушки, которая со слезами на глазах сказала «да». Плакал весь зал. Раздались аплодисменты.
— Мы разговорились. Оказалось, что у меня и Андрея много общего. Решили продолжить общение и после вечеринки. Уже через две недели у нас начали зарождаться отношения.
Андрею Новикову 25 лет, он работает маркетологом, Анастасии 23, она — блогер. Пара проводит вместе рабочее и свободное время. А еще сибиряки каждый месяц устраивают свидания, на которых обсуждают планы на будущее.
— Я иногда думала, как именно он сделает мне предложение. Но такого точно не ожидала, — говорит Анастасия, — представляю, как сложно было сохранить все в секрете. Андрей все спланировал за месяц, договорился с организаторами мероприятия. Записал свой голос. А у меня в тот самый день, 18 февраля, появились планы. Нужно было ехать на обучение по созданию бренда. Я тогда сказала парню, что не смогу пойти на показ платьев. В другой ситуации он бы меня поддержал, но так как все было уже распланировано, он убедил меня не отказываться от роли модели, — смеется Анастасия.
Сыграть свадьбу пара планирует этим летом. Но насчет даты жених и невеста еще не определились.
— Мы еще не выбрали число, даже пока не знаем, какая именно будет свадьба, в каком стиле и в каком городе. Но будем планировать все в ближайшее время.