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В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией

АЛМА-АТА, 24 фев — РИА Новости. Автомобильный затор образовался в Западном Казахстане на приграничном с Россией КПП «Сырым», здесь простаивают порядка 280 грузовых машин, сообщила в субботу пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол».
Источник: РИА "Новости"

«В Западном Казахстане на пограничном контроле “Сырым” на трассе Самара — Шымкент наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта. В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что «на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий», однако «на пункте пропуска “Сырым” на границе с Россией продолжаются заторы».