В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией

«В Западном Казахстане на пограничном контроле “Сырым” на трассе Самара — Шымкент наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта. В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост», — говорится в сообщении.