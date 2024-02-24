Первая партия оборудования Starlink прибыла в Казахстан

Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
«Приехал в Алматы лично проверить процесс принятия оборудования. В течение следующей недели начнется развозка по конкретным школам в Туркестанской и Акмолинской области, которые полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу».
По словам Мусина, остальным областям будут доставлены комплекты со следующей партии, которая прибудет через 10 дней.
«Всего в течении 20 дней прибудет 2000 комплектов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом 2000 отдаленных сельских школ страны».
6 февраля 2024 года Багдат Мусин прокомментировал вопрос о планах по использованию Starlink в Казахстане. Он сообщил, что Казахстан точно не станет преградой новым технологиям.
К слову, казахстанцы уже начали устанавливать терминалы Starlink от компании SpaceX. Но пока что использовать это интернет-соединение в личных целях незаконно. В ноябре 2023 года Багдат Мусин заявил, что министерство планирует внести ряд поправок по использованию иностранных спутниковых систем гражданами Казахстана.