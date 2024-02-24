Первая партия оборудования Starlink прибыла в Казахстан

К слову, казахстанцы уже начали устанавливать терминалы Starlink от компании SpaceX. Но пока что использовать это интернет-соединение в личных целях незаконно. В ноябре 2023 года Багдат Мусин заявил, что министерство планирует внести ряд поправок по использованию иностранных спутниковых систем гражданами Казахстана.