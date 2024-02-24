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Напомнят о себе забытые проблемы и обиды: народные приметы на 25 февраля

Отмечается Алексеев день.

Православная церковь 25 февраля чтит память митрополита Алексия. В народе отмечается Алексеев день, или День Мелетея и Алексея.

Что нельзя делать в грядущее воскресенье?

Рассказывать свои сны. Считалось, что если ими поделиться, то сновидца ждут неудачи в делах;

Надевать старые вещи, иначе о себе могут снова напомнить прошлые проблемы и неприятности;

Приниматься за новые дела — они закончатся полным провалом.

Приметы погоды:

Если днём холодно — март будет тёплым, и весна рано придёт;

Звёзды на небе красноватого оттенка — будет вьюга днём;

Ночью иней на стёклах — будет резкая смена погоды;

Вьюга в этот день обещала дождливое лето;

Если день был холодным и сухим — август будет жарким.

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