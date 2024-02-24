Более сотни воронежцев приняли участие в международной акции по обливанию холодной водой

В субботу, 24 февраля, Воронеж стал частью большого движения — Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!». Более сотни жителей региона облились холодной водой на дамбе Чернавского моста. В целом по стране в массовом обливании приняли участие более 5 тыс. человек из 35 регионов и пяти стран. Такая акция проходит в стране уже 12-й раз, а столица Черноземья приняла в ней участие впервые.
Среди тех, кто подключился к празднику спорта, — министр физкультуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов. Корреспонденту РИА «Воронеж» он рассказал, что для первого раза на акцию собралось очень много людей.
— Помимо самого обливания, мы приготовили для гостей праздника интересную спортивно-культурную программу: танцевальный марафон, показательные выступления по пауэрлифтингу, гиревому спорту, рыцарским боям и выступления артистов. Мы организовали раздевалки, горячее питание — все для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Мы сочли своим долгом присоединиться к этой акции, ведь моржевание — вещь очень правильная, укрепляющая здоровье и силу духа, — отметил министр.
Один из участников акции, Александр Пузаков, начал заниматься моржеванием около полугода назад. О мероприятии он узнал из информации, опубликованной в СМИ, и сразу же понял, что надо присоединяться.
— Я стараюсь обливаться холодной водой каждый день, ну или хотя бы один раз в два дня. Сюда я пришел, чтобы стать частью большого дела и посмотреть, как обливание будет происходить массово. Специально не готовился, так как рассчитываю на свои силы и выносливость, — поделился Александр.
Самой маленькой участницей мероприятия стала десятилетняя Маша Куксова. Любовь к моржеванию ей привили родители, и девочке это очень понравилось.
— Каждый день принимаю холодный душ. Еще занимаюсь подводным спортом, тхэквондо. Когда я узнала об этой акции, подумала, почему бы мне не попробовать и проявить себя. Если честно, немного волнуюсь, боюсь, что из-за сильного ветра будет холодно. Готовилась я, принимая холодный душ, а также, выходя из бани, прыгала прямо в снег, — рассказала девочка.
Другой участнице — 19-летней Варваре Помогаловой — принять участие в массовом обливании предложил тренер. Девушка занимается подводным плаванием, и поэтому с водой у нее особые отношения.
— Обливаюсь я очень часто, моржевание для меня не ново. Никакого волнения и уж тем более страха не испытываю. Считаю, что хорошо подготовилась и для меня облиться холодной водой не составляет никакой проблемы. Жду, когда все скорее начнется, немного устала от ожидания, — пояснила Варвара.
После гимна России все участники взяли в руки ведра, подняли их над головой и под аплодисменты и восторженные возгласы собравшихся по команде облились холодной водой. Мероприятие прошло при поддержке спортивно-патриотического клуба «ЯРОПОЛК», Министерства спорта России и правительства региона. Как это было — в фоторепортаже РИА «Воронеж».
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о Всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2024», которая состоялась в областном центре на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». Всего в соревновании приняли участие более 2 тыс. воронежцев. Любители и профессионалы пробовали свои силы на дистанциях 5 и 10 км.