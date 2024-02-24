Более сотни воронежцев приняли участие в международной акции по обливанию холодной водой

— Я стараюсь обливаться холодной водой каждый день, ну или хотя бы один раз в два дня. Сюда я пришел, чтобы стать частью большого дела и посмотреть, как обливание будет происходить массово. Специально не готовился, так как рассчитываю на свои силы и выносливость, — поделился Александр.