В Калининграде на фестивале съели Царь-колбасу длиной 23 метра

В Калининграде на фестивале «Сказки старого города» в субботу, 24 февраля, презентовали огромную колбасу. Ее назвали Царь-колбаса. Длина составила 23 метра, вес — 68 кг. Необычное изделие торжественно пронесли у Королевских ворот, где и проходил праздник.