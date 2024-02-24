В Калининграде на фестивале съели Царь-колбасу длиной 23 метра

В Калининграде на фестивале «Сказки старого города» в субботу, 24 февраля, презентовали огромную колбасу. Ее назвали Царь-колбаса. Длина составила 23 метра, вес — 68 кг. Необычное изделие торжественно пронесли у Королевских ворот, где и проходил праздник.
Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, вся колбаска пошла на дегустацию гостям праздника.
Известно, что колбасу приготовили в Курске и в Калининград привезли в специальной индивидуальной упаковке. Доставили в целости и сохранности.
Фестиваль отсылает нас во времена Кенигсберга, где существовал праздник длинной колбасы.
В этом году «Сказки старого города» посвятили Году семьи и 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Организаторы отметили, что фестиваль приобрел международный масштаб. В Королевских воротах стихи Пушкина прочитали курсанты БВВМУ имени Ушакова из Вьетнама, Республики Мозамбик, Республики Гвинея.