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В Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
Источник: AP 2023

«На воинском кладбище мемориального комплекса “Вечность” вандалы разрушили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала», — написал Петрович.

Он сообщил, что на место происшествия прибыла оперативная группа полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Петрович надеется, что виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии.