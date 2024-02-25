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В Приангарье в 2023 году следователи раскрыли более 96,9% убийств

В Иркутской области в 2023 году следователями было раскрыто 96,9% всех убийств, как сообщается в пресс-службе регионального следственного комитета.
Источник: Соцсети

Специалисты расследовали в целом 191 убийство и 118 преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой неосторожное причинение смерти человека.

Всего в прошлом году в Приангарье было передано в суды 1755 уголовных дел, более 2 тысяч человек стали подозреваемыми.

Наибольшее количество уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям было возбуждено в Усолье-Сибирском, Братске, Нижнеилимском и Братском районах.

Также известно, что в прошлом году было возбуждено 61 уголовное дело в отношении медработников, а также 4 дела, связанные с обманутыми дольщиками. Еще 16 дел касались невыплаты заработной платы, а 35 дел относились к нарушениям жилищных прав детей-сирот.

СК