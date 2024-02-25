В Приангарье в 2023 году следователи раскрыли более 96,9% убийств

Также известно, что в прошлом году было возбуждено 61 уголовное дело в отношении медработников, а также 4 дела, связанные с обманутыми дольщиками. Еще 16 дел касались невыплаты заработной платы, а 35 дел относились к нарушениям жилищных прав детей-сирот.