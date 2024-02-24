Дворцу бракосочетания на ВДНХ исполнилось 10 лет

«Дворец бракосочетания на ВДНХ празднует свой 10-летний юбилей. С 2014 года во дворце было создано около 25 тыс. новых семей. С каждым годом популярность Дворца бракосочетания на ВДНХ возрастает: в первые годы здесь регистрировали более 2 тыс. браков ежегодно, последние несколько лет около 3 тыс. браков в год. ВДНХ становится местом притяжения всех москвичей, в том числе молодоженов. Индивидуальный подход к парам позволяет учесть все пожелания и сделать уникальный праздник для всех пар», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.