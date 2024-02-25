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«Как жаль, было весело»: популярное место отдыха закрывается в Приморье

«Так быстро время пролетело», — пишут жители в соцсетях.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке закрывается «Русская лыжня». Официальное закрытие состоится в воскресенье, 25 февраля, в 12:00. Для гостей мероприятия пройдет развлекательная программа, в том числе конкурс костюмов.

Лыжную трассу на острове Русский во Владивостоке запустили в конце декабря. Она была увеличена и расширена, что позволило проводить на ней соревнования на дистанции более 1 км.

Для посетителей на трассе работали пункт бесплатного проката лыжного инвентаря, теплые раздевалки и буфет. На протяжении всего сезона на «Русской лыжне» проводились различные мероприятия.

Жители Приморья отреагировали на новость о закрытии трассы в соцсетях:

«Как жаль, было весело»;

«Так быстро время пролетело»;

«Ждем нового сезона».

здоровье