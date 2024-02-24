Молдавские спортсмены завоевали две медали на Гран-при IBSA по парадзюдо

Результаты, полученные на турнирах Гран-при, играют важную роль в квалификации к Паралимпийским играм 2024 года в Париже. Очки, заработанные участниками на этих турнирах, позволят спортсменам с самым высоким рейтингом участвовать в Паралимпийских играх. Олег Крецул и Ион Басок сейчас занимают второе место в миром рейтинге в своих весовых категориях.