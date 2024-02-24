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Молдавские спортсмены завоевали две медали на Гран-при IBSA по парадзюдо

Спортсмены Республики Молдова завоевали две медали на первом в этом году турнире Гран-при IBSA по парадзюдо, который прошел в Гейдельберге (Германия).
Источник: AP 2023

Нашу страну на соревнованиях представляли четыре спортсмена. Ион Басок завоевал серебряную медаль, а Олег Крецул — бронзовую. Инна Черней и Николай Бондарев проиграли первые поединки и не смогли продолжить борьбу за медали.

Результаты, полученные на турнирах Гран-при, играют важную роль в квалификации к Паралимпийским играм 2024 года в Париже. Очки, заработанные участниками на этих турнирах, позволят спортсменам с самым высоким рейтингом участвовать в Паралимпийских играх. Олег Крецул и Ион Басок сейчас занимают второе место в миром рейтинге в своих весовых категориях.

Следующий турнир Гран-при пройдет в апреле в Анталье, Турция.