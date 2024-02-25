Какой сегодня праздник: 25 февраля

Что интересного произошло 25 февраля?
Сегодня отмечается День открытия спирта. Спирт применяется во многих сферах деятельности: в медицине, пищевой, химической промышленности, косметологии, в качестве топлива — это важный и необходимый продукт. День открытия спирта — это негласный профессиональный праздник медиков и химиков. Хмельные напитки с содержанием этанола (этиловый спирт) возникли еще в VIII тысячелетии до нашей эры, и готовили их из перебродивших фруктов.
Первыми чистый спирт из вина выделили арабы в VI веке, и об этом свидетельствуют записи персидского знахаря-алхимика Ар-Рази. Европейцы добились успеха в этом деле только в
Также сегодня свой день рождения отмечает револьвер. В этот день в 1836 году был получен патент на данное оружие. Изобретателем револьвера считается Сэмюэл Кольт, но некоторые историки утверждают, что истинный его создатель — помощник Кольта Джон Пирсон. Первое оружие такого типа было сконструировано еще в начале XVI века. Патент на кремниевый револьвер получил, а вернее сказать бессовестно украл у истинного изобретателя Артемаса Уиллера, Коллиер.
Он придумал дополнить оружейником механизм и присвоил авторство себе. Сам Уиллер жил в Северной Америке и запатентовал сконструированное изделие на родине, но в мире ценились британские патенты, поэтому он отправил в Англию друга и коллегу Коллиера для оформления такового, но Коллиер воспользовался случаем и, зарегистрировав бумагу на свое имя, открыл фабрику по производству нового оружия.
Исторические события 25 февраля в мире
1928-й — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию;
1930-й — в Москве создан Клуб театральных работников;
1969-й — The Beatles начали запись своего последнего альбома Abbey Road;
1992-й — основано Российское космическое агентство.
Исторические события 25 февраля в Казахстане
1971-й — вступил в строй Жезказганский медеплавильный завод. Мощность предприятия составляет 100 тыс. тонн катодной меди в год;
1994-й — установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Камбоджа.
Дни рождения знаменитостей 25 февраля в мире
В 1841 году родился Пьер Ренуар — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма. Ренуар известен в первую очередь как мастер светского портрета, он первым из импрессионистов сыскал успех у состоятельных парижан. В середине 1880-х гг. фактически порвал с импрессионизмом, вернувшись к линейности классицизма, к энгризму. Отец знаменитого режиссера Жана Ренуара;
в 1873 году родился Энрико Карузо — знаменитый итальянский оперный певец с уникальным тенором;
в 1943 году родился Джордж Харрисон — британский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер, ситарист и гитарист, получивший наибольшую известность как соло-гитарист The Beatles;
в 1959 году родился Алексей Балабанов — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Постановщик фильмов «Про уродов и людей», «Брат», «Война», «Груз 200».
Кто родился 25 февраля в Казахстане
В 1986 году родилась Аружан Джазильбекова — казахская модель и актриса. Исполняла главные роли в казахских проектах «Спасатель», «Ограбление по-казахски», «Рэкетир 2: Возмездие», «Свадьба на троих» и др.
День смерти знаменитостей 25 февраля в мире
В 1901 году умер Вячеслав Манассеин — русский врач, один из организаторов государственной и земской медицины;
в 2008 году умер Владимир Трошин — певец, актер театра и кино, народный артист РСФСР;
в 2010 году умер Владислав Галкин — актёр, заслуженный артист России.
в 2020 году умер Хосни Мубарак — египетский военный и политический деятель, президент Египта (1981—2011).
Народный праздник 25 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Алексей Рыбный. В православном календаре это дата памяти святителя Алексия Московского, всея Руси чудотворца, митрополита. В народе этот день получил название «Рыбный», так как к 25 февраля начинал таять снег и хорошо ловилась рыба.
Митрополит Алексий (мирское имя — Елевферий) родился в семье известного боярина Феодора Бяконта в 1304 году в Москве. В 15-летнем возрасте решил стать монахом и посвятить свою жизнь богу. С 1320 по 1340 год святитель провел в Московском Богоявленском монастыре. Затем еще 12 лет, уже вне стен обители, заведовал судебными делами Церкви как митрополичий наместник.
В 1352 году Алексия посвятили в епископа Владимирского, а еще через 4 года он взошел на Московский престол. Жизнь Алексия Московского была наполнена как трудностями, так и радостями, испытаниями и чудесами. После смерти князя Иоанна он был временным правителем Русского государства (при малолетнем Дмитрии Донском). В годы своего правления занимался укреплением Русской Церкви. Умер святой Алексий 12 февраля 1378 года.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Алексей, Антон, Евгений и Мария.