Какой сегодня праздник: 25 февраля

Первыми чистый спирт из вина выделили арабы в VI веке, и об этом свидетельствуют записи персидского знахаря-алхимика Ар-Рази. Европейцы добились успеха в этом деле только в XI—XII вв. еках, научившись выделять спирт при брожении, Россия получила его в подарок от генуэзского посольства в 1386 году. Слово «спирт» пришло в русский язык во времена правления Петра I. Оно произошло от латинского словосочетания spiritus vini (дух вина). Для производства пищевого спирта используется картофель, зерновые, сахарная свекла, сахар-сырец, топинамбур, виноград, плоды, а технический получают из нефтепродуктов, древесины, отходов сельскохозяйственных культур.