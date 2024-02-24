В Молдову на выходные пришло почти лето: +19 градусов — так тепло у нас в этих числах февраля еще никогда не было

Прекрасная погода ожидается в конце недели, передает Государственная гидрометеорологическая служба.
По сообщению синоптиков, в этот период сохранится сухая погода, еще немного теплее. Осадков не ожидается, ветер в основном будет дуть с юга и юго-востока умеренный.
В субботу днем было жо +19 градусов. Так тепло у нас в этих числах февраля еще никогда не было.
Ночные температуры перейдут порог отрицательных значений, колеблясь между 0 и +8°C. Днем максимальная температура будет от +10 до +17°C.
С понедельника, 26 февраля, похолодает на несколько градусов.