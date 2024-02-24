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В Молдову на выходные пришло почти лето: +19 градусов — так тепло у нас в этих числах февраля еще никогда не было

Синоптики обещают, что в выходные дни будет хорошая погода и без осадков.
Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 44% 750 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

Прекрасная погода ожидается в конце недели, передает Государственная гидрометеорологическая служба.

По сообщению синоптиков, в этот период сохранится сухая погода, еще немного теплее. Осадков не ожидается, ветер в основном будет дуть с юга и юго-востока умеренный.

В субботу днем было жо +19 градусов. Так тепло у нас в этих числах февраля еще никогда не было.

Ночные температуры перейдут порог отрицательных значений, колеблясь между 0 и +8°C. Днем максимальная температура будет от +10 до +17°C.

С понедельника, 26 февраля, похолодает на несколько градусов.