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«Сровняли с землей»: крупный снос в центре Владивостока — кадры

«Много лет простояло», — комментируют жители в соцсетях.
Источник: Соцсети

В центре Владивостока на Алеутской, 28 полностью завершили демонтаж незаконной пристройки к зданию «Дальшахтпроекта». Работы за несколько дней выполнило предприятие СГТ.

Продолжается уборка строительного мусора. Также сейчас работники разбивают бетонную плиту, которая служила основанием конструкции. Фото опубликовал Telegram-канал «newsvlru» (18+).

Отмечается, что во время сноса был поврежден кабель. Из-за этого временно не работал светофор. Сейчас повреждения устранены, работа светофора восстановлена.

Жители Владивостока прокомментировали ситуацию:

«Сровняли с землей»;

«Много лет простояло»;

«Наверное, что-то новое построят».

строительство