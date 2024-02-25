«Сровняли с землей»: крупный снос в центре Владивостока — кадры

В центре Владивостока на Алеутской, 28 полностью завершили демонтаж незаконной пристройки к зданию «Дальшахтпроекта». Работы за несколько дней выполнило предприятие СГТ.
Продолжается уборка строительного мусора. Также сейчас работники разбивают бетонную плиту, которая служила основанием конструкции. Фото опубликовал Telegram-канал «newsvlru» (18+).
Отмечается, что во время сноса был поврежден кабель. Из-за этого временно не работал светофор. Сейчас повреждения устранены, работа светофора восстановлена.
Жители Владивостока прокомментировали ситуацию:
«Сровняли с землей»;
«Много лет простояло»;
«Наверное, что-то новое построят».